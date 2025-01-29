Бывшую жену Кержакова экстренно госпитализировали из-за проблем с ягодицами

Участницу реалити-шоу «Выживалити» на телеканале «Пятница» Милану Тюльпанову срочно госпитализировали после несчастного случая на съемочной площадке, сообщил журнал StarHit. У артистки диагностировано воспаление ягодиц, которое возникло в результате повреждения имплантов.

По информации источников, во время одной из физических активностей Милана упала и ощутила сильную боль в области ягодиц. Врачи оказали ей первую помощь и сделали обследование, в результате которого подтвердилось воспаление. Хотя медицинский персонал предложил экстренную операцию, Тюльпанова решила остановиться на консервативном лечении.

Сейчас состояние Миланы улучшилось. Она активно делится новостями о своем самочувствии в личном блоге. Артистка ранее признавалась, что перенесла несколько пластических операций, включая увеличение груди и ринопластику, из-за низкой самооценки.

Несмотря на сложности, Тюльпанова полна решимости добиться успеха в «Выживалити», где главный приз составляет 10 млн руб. В случае победы она намерена потратить призовые на образование своего сына от бывшего футболиста сборной России Александра Кержакова.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что режиссер «Гардемаринов» Светалана Дружинина попала в больницу из-за проблем с дыханием.