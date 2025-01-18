Режиссера «Гардемаринов» Светлану Дружинину срочно госпитализировали из-за острого бронхита

Скорая помощь увезла в больницу известного режиссера Светлану Дружинину из-за диагноза «острый бронхит». Такие данные появились у телеграм-канала Mash.

Дружинина больна раком легких. К этой болезни добавился острый бронхит, который пытались вылечить в домашних условиях. Затем к актрисе пришлось вызывать скорую помощь, которая и забрала ее в больницу. Микроблог добавил, что в данный момент режиссер уже находится дома.

«За три дня медики стабилизировали её и отпустили домой, выписав лекарства», — указали его авторы.

Дружинина находилась в состоянии средней тяжести, но теперь ей значительно лучше.

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