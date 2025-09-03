Cardi B оправдана: суд снял все обвинения в нападении на представительницу охраны
Суд оправдал американскую певицу Cardi B по делу о нападении на охранницу
Американскую певицу Cardi B (настоящее имя — Белкалис Марленис Альманза) оправдали по делу о нападении на сотрудницу охраны Эмани Эллис, сообщил телеканал NBC News.
Речь идет об инциденте, произошедшем в 2018 году у кабинета акушера-гинеколога. Эллис подала в суд и обвинила Альманзу в рукоприкладстве. Охранница утверждает, что певица плюнула в нее и порезала щеку ногтем, из-за чего ей потребовалась пластическая операция.
По информации NBC, суд полностью снял с Cardi B все обвинения. Присяжные, изучившие материалы дела, освободили ее от какой-либо юридической ответственности.
Отмечается, что ключевой причиной такого решения стало полное отсутствие доказательств, подтверждающих факт нападения певицы на охранницу, которая так и не смогла предоставить суду неопровержимые свидетельства инцидента.
Сама Альманза в ходе судебного процесса призналась, что использовала в адрес Эллис нецензурную лексику, однако категорически отрицала любые физические прикосновения к ней.
