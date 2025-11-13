Чалов может вернуться в ЦСКА

ЦСКА может вернуть в зимнее трансферное окно нападающего Федора Чалова, сообщает «Mash на спорте».

Речь идет об аренде из греческого клуба ПАОК, в котором Чалов в последнее время играет нерегулярно. В нынешнем сезоне 27-летний нападающий выходил на поле в 17 матчах во всех турнирах (в основном, на замену), забил три мяча и отдал одну передачу.

ПАОК не прочь отдать форварда в аренду, так как главный тренер Рэзван Луческу хочет приобрести на место Чалова другого игрока.

ЦСКА продал Чалова в ПАОК летом 2024 года за €3 млн. Всего воспитанник армейцев провел за ЦСКА 263 матча, в которых забил 89 мячей.

Ранее капитан и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев заявил о своем желании подписать с клубом новый контракт на пять лет.