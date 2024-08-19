Чебурашке — 58 лет: как он появился и лучшие мультфильмы о самом милом герое детства

С самого появления на свет Чебурашка растопил множество сердец любителей кино и продолжает это делать по сей день. 20 августа в России отмечается день рождения этого доброго советского персонажа. Об истории создания Чебурашки, а также список всех фильмов с милым героем — в материале «Подмосковье сегодня».

История создания

Чебурашка — неизвестный зверек, который попал к людям из тропиков. Он является героем «Союзмультфильма» и одним из главных символов студии. Знаменитого персонажа в 1966 году придумал советский и российский детский писатель, драматург Эдуард Успенский. Позже, в 1968 году, его нарисовал Леонид Шварцман. Практически во всех приключениях Чебурашку сопровождает его друг — крокодил Гена.

Полюбившийся многим герой — фантастическое существо с большими ушами, как у обезьяны, с огромной головой, но маленьким телом, и очень очеловеченными глазами.

Фильмография

Самый первый мультфильм про Чебурашку вышел в 1969 году и назывался «Крокодил Гена». С этого же года по 1983 выходил мультсериал под названием «Чебурашка и крокодил Гена», в котором Гена размещает объявление о поиске друга и находит Чебурашку. Тогда два советских героя становятся неразлучными спутниками во всех приключениях.

Следующая экранизация состоялась в 1971 году и называлась просто «Чебурашка». В этом же году вышел мультфильм про самую неоднозначную героиню серии — старуху Шапокляк. А в 1983 году главный персонаж картины присоединился к школьникам в фильме «Чебурашка пошел в школу».

Фото: [ Кадр из мультфильма «Чебурашка». Режиссер Р. Качанов. 1971 год ]

После этого выходило еще несколько уже современных версий легендарного мультфильма. Например, одноименная мультипликационная картина в 2013 году и «Чебурашка. Секрет праздника» в 2020 году.

Однако новую волну популярности старый, но очень любимый персонаж получил после выхода современного фильма «Чебурашка» в 2023 году. Он настолько понравился зрителям, что чуть позже вышел короткометражный фильм «Чебурашка. Выходной», который длится всего 13 минут.

Советский персонаж покорил не только отечественный мир мультфильмов и кино — в 2009-2010 годах на японских телеэкранах появился мультсериал «Это что за Чебурашка?».

Ранее стало известно, когда выйдет вторая часть «Чебурашки».