«Чеховские медведи» в новом чемпионате России постараются вернуть утраченный титул

Гандбольный клуб «Чеховские медведи» ставит перед собой цель вернуть в следующем сезоне золото чемпионата России. Об этом заявил главный тренер Владимир Максимов.

По итогам чемпионата России сезона 2022/2023 подмосковная команда впервые в своей истории осталась без медалей высшей пробы.

«Третье место, которое мы заняли, это не то, что может принести удовлетворение. Начали-то чемпионат нормально, с побед, но потом что-то пошло не так. Думаю, дело в психологии, не хватало правильного настроя», — сказал Максимов.

По словам наставника, по окончании сезона команда подробно обсудила, что нужно сделать для того, чтобы вернуть титул.

«Каждый получил задание на лето, чтобы быть в боевом состоянии к началу первого подготовительного сбора к новому сезону», — подчеркнул Максимов.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье открыт первый в России Музей материнства и младенчества.