Челестини накануне дерби предположил, как изменится игра «Спартака» после ухода Станковича

«Спартак» и ЦСКА сыграют в 16-м туре РПЛ 22 ноября на «Лукойл Арене». Челестини уверен, что в этот день команды покажут отличный футбол.

«Спартак» — хорошая команда, им необходимо побеждать. Не думаю, что новый тренер что-то поменяет. Мы будем концентрироваться на том, что нам надо делать в матче», — сказал Челестини.

«Спартак» уволил Деяна Станковича 11 ноября. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов, входивший в тренерский штаб серба. По итогам первого круга в РПЛ красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице с 25 очками. Армейцы делят первое место с «Краснодаром», опережая «Спартак» на восемь баллов.

Ранее стало известно, что Валерий Карпин покинул пост главного тренера московского «Динамо», решив сосредоточиться на работе в сборной России.