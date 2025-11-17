Стали известны требования Карпина, которое «Динамо» отказалось выполнить
«Чемпионат»: Карпин ушел из «Динамо» после отказа ему в контроле над трансферами
Фото: [ФК «Динамо»]
Валерий Карпин принял решение уйти из «Динамо» после встречи в понедельник, 17 ноября, с патроном клуба, бывшим председателем совета директоров Юрием Соловьевым, сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По данным источника, Карпин попросил полный контроль над трансферами и комплектовании команды, а также за спортивной частью работы академии. В этом тренеру было отказано, после чего он написал заявление об уходе.
Также источник рассказал, что в руководстве «Динамо» возникли противоречия по поводу дальнейшей судьбы Карпина в клубе. Член совета директоров Сергей Степашин выступал за отставку тренера, тогда как гендиректор Павел Пивоваров публично заявлял о поддержке специалиста.
Сам Карпин объяснил уход из клуба желанием сосредоточиться на работе в сборной и тем, что совмещение двух постов не позволяет ему уделять внимание семье.
Исполнять обязанности главного тренера «Динамо» в ближайших матчах будет Ролан Гусев.
Ранее ХК «Динамо» отправил в отставку главного тренера «Динамо» Алексея Кудашова.