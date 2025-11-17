Стали известны требования Карпина, которое «Динамо» отказалось выполнить

Валерий Карпин принял решение уйти из «Динамо» после встречи в понедельник, 17 ноября, с патроном клуба, бывшим председателем совета директоров Юрием Соловьевым, сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, Карпин попросил полный контроль над трансферами и комплектовании команды, а также за спортивной частью работы академии. В этом тренеру было отказано, после чего он написал заявление об уходе.

Также источник рассказал, что в руководстве «Динамо» возникли противоречия по поводу дальнейшей судьбы Карпина в клубе. Член совета директоров Сергей Степашин выступал за отставку тренера, тогда как гендиректор Павел Пивоваров публично заявлял о поддержке специалиста.

Сам Карпин объяснил уход из клуба желанием сосредоточиться на работе в сборной и тем, что совмещение двух постов не позволяет ему уделять внимание семье.

Исполнять обязанности главного тренера «Динамо» в ближайших матчах будет Ролан Гусев.

Ранее ХК «Динамо» отправил в отставку главного тренера «Динамо» Алексея Кудашова.