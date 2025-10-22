Челестини возмутился судейством в победном матче ЦСКА

Оба мяча (второй — в компенсированное время) тольяттинский клуб забил с пенальти. Беншимол дважды был точен с 11-метровой отметки. У армейцев мячи забили Артем Шуманский, Матвей Кисляк и Алеррандро.

«Я был зол, очень зол. Зол, потому что судьи должны судить. Нельзя подходить к видео, смотреть, видеть небольшое касание, и все — это пенальти! Мы не идем в правильном направлении. VAR — это помощь, судить на поле должны судьи! А так получается, что тебя зовут в любой ситуации и помогают. Два пенальти сегодня были назначены после небольшого касания. Так мы никуда не придем!» — сказал Челестини.

ЦСКА занял первое место в группе D и в четвертьфинале пути РПЛ сыграет с махачкалинским «Динамо». Ранее победителем группы С стал «Спартак», которому достался в соперники «Локомотив».