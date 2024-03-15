Киркоров посмотрел на жизнь по-новому в Китае и набил себе кучу татуировок

Съемки реалити-шоу «Сокровище императора», которые проходили в Китае, запомнятся любителю «входить не в ту дверь», певцу Филиппа Киркорову посещением местного тату-салона.

Как рассказал сам певец в телешоу на телеканале ТНТ, то ли в честь Года Дракона, то ли от переоценки ценностей, он сделал две новые татуировки.

«В Китае у меня произошла переоценка ценностей. Мы вступили в Год Дракона, поэтому я решил оставить на своем теле память о Китае в виде дракона и надписи King», — похвастался своими новыми тату Киркоров в эфире шоу «Это нормально?» телеканала ТНТ, фрагмент интервью певца опубликован на Rutube.

Обе татуировки в виде драконов Киркоров сделал себе на руках. Певец признался, что Китай заставил его взглянуть на жизнь серьезно и по-новому.

Ранее Филипп Киркоров вновь выступил с извинениям за участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Это произошло в шоу «Звезды» на телеканале НТВ.