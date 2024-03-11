Киркоров вновь оправдался со сцены за участие в «голой» вечеринке
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Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров выступил в шоу «Звезды» с извинениям за участие в «голой» вечеринке ведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».
Скандальная история с Филиппом Киркоровым подходит к концу. Артиста постепенно возвращают на сцену, в программы, а недавно он выступил в шоу «Звезды». Он спел пародийную версию хита «Пять минут» из легендарной советской комедии «Карнавальная ночь». Однако номер исполнитель начал не так, как ожидали зрители.
От Киркорова посыпалось множество извинений и оправданий. Все из-за участия в откровенной вечеринке Ивлеевой, которую она устраивала в декабре 2023 года.
«Пусть вошел я не в те двери в моей творческой карьере, но зашел туда всего на пять минут!», — высказался артист.
Самоиронию певца оценили многие зрители и члены жюри. Высказался даже дизайнер Артемий Лебедев: «теперь он точно нашел правильные двери».
Ранее сообщалось, что Киркоров вернулся на один телеканал после благотворительной поездки в ДНР.