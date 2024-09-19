Суд назначил дату рассмотрения иска Мизулиной к Лебедеву и Дудю

Суд назначил рассмотрение иска главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю* на 4 октября. Об этом сообщили представители суда в ходе беседы с РИА Новости.

В качестве истцов по делу выступают сама Мизулина, а также возглавляемая ею ассоциация участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного интернета».

Согласно исковым требованиям, Мизулина и ее организация считают, что ответчики (Лебедев и Дудь) нарушили их права и распространили недостоверные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию истцов. В связи с этим Мизулина требует взыскать с них 10 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

Речь идет об интервью, размещенном 1 августа на канале Юрия Дудя в YouTube. В нем дизайнер прокомментировал деятельность лиги и ее главы. Ранее Артемий Лебедев уже приносил извинения Мизулиной, заявив, что он не хотел ее оскорблять.

Ранее Мизулина потребовала 10 млн руб. с Дудя и Лебедева через суд.

*физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.