Чемпион мира Галлямов сравнил популярность фигуристов и футболистов

Чемпион мира фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, считает, что популярность фигурного катания не только не падает, но и растет. Об этом спортсмен написал в колонке для «Спорт-Экспресса».

Галлямов отметил, что соревнования практически всегда проходят без свободных мест на трибунах, придумываются новые турниры, а фигуристы активно заводят соцсети.

Он подчеркнул, что фигурному катанию необходимо полноценное исследование о степени интереса к виду спорта, учитывающее большой набор показателей.

«Конечно, Саша Трусова, Алина Загитова, Аня Щербакова — самые популярные в России спортсмены (если не считать условного Овечкина), как бы там ни кричали футболисты о своей популярности. Хотелось бы, чтобы и парное катание было на высоте, но над этим надо работать и работать», — написал Галлямов.

Также спортсмен высказался о ситуации, когда российские фигуристы не могли участвовать в международных соревнованиях из-за отстранения. Он предложил считать сложившееся положение не «кризисом», а «поиском».

Ранее финский хоккеист Теему Пулккинен рассказал, что мотивировало его продолжать играть в КХЛ после начала СВО.