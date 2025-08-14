Все из-за денег: финский хоккеист покаялся за игру в КХЛ после начала СВО

Финский нападающий Теему Пулккинен извинился за то, что продолжал выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) после начала специальной военной операции.

Хоккеист сказал, что он сожалеет о своем выборе, и признался, что деньги были главным мотиватором остаться в КХЛ. Деньги удерживали Пулккинена в России более двух лет после начала СВО.

В КХЛ нападающий выступал за «Трактор», «Локомотив», минское и московское «Динамо» и «Куньнунь». Покинул лигу финн только в мае 2024 года, проведя в КХЛ 319 матчей, в которых он набрал 186 (104+82) очков.

Уйдя из КХЛ, Пулккинен скитался по клубам Германии, Словакии и Швейцарии, пока не пристроился на родине в команде второго дивизиона «Кикко-Вантаа».

Ранее стало известно, что клуб КХЛ «Шанхай Дрэгонс» (бывший «Куньлунь») возглавил известный канадский тренер Жерар Галлан.