Чемпион мира хочет открыть в подмосковных Мытищах бесплатный центр бокса
Фото: [Роман Яковлев]
Боксер из Мытищ, чемпион IBA Asia Сергей Акопян планирует открыть в родном городе спортивный центр, в котором занятия для детей будут бесплатными.
По словам спортсмена, это его давняя мечта — объединить детей, которым нужна поддержка.
«Я бы хотел, чтобы у ребятишек из детских домов и из неблагополучных семей была возможность выбрать свой путь в жизни. В моем центре дети могли бы не только заниматься спортом, но и слушать лекции от приглашенных звезд спорта, деятелей культуры и религии. Мою идею поддерживает руководство городского округа», — отмечает Сергей Акопян.
На днях боксер после четырехлетнего перерыва вновь вышел на профессиональный ринг. В розыгрыше Кубка Казанского кремля Акопян выиграл матч у Даниила Серегина. В настоящее время подмосковный боксер повел подготовку к следующим боям. На этот счет ведутся переговоры.
Ранее сообщалось, что подмосковный омбудсмен приняла участие в Форуме социальных инноваций регионов.