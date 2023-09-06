Чемпион мира хочет открыть в подмосковных Мытищах бесплатный центр бокса

«Я бы хотел, чтобы у ребятишек из детских домов и из неблагополучных семей была возможность выбрать свой путь в жизни. В моем центре дети могли бы не только заниматься спортом, но и слушать лекции от приглашенных звезд спорта, деятелей культуры и религии. Мою идею поддерживает руководство городского округа», — отмечает Сергей Акопян.