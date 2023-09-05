Подмосковный омбудсмен приняла участие в Форуме социальных инноваций регионов

Спикеры единодушно отметили, что, несмотря на давление со стороны Запада, Россия является пятой экономикой мира, и одна из главных причин прочности государства — его социальная ориентированность. По словам Ирины Фаевской, одна из главных задач настоящего времени сделать социальные услуги еще более удобными и проактивными.

«Сегодня житель Подмосковья имеет возможность, например, записать ребенка в секцию, не выходя из дома, получить полагающуюся ему выплату или льготу и многое другое. И это, конечно, очень комфортно и удобно для жизни», — отметила омбудсмен.

В то же время жизнь не стоит на месте и предлагаемые гражданам услуги должны постоянно совершенствоваться, добавила Ирина Фаевская.

Ранее сообщалось, что подмосковные врачи предупреждают о последствиях магнитных бурь.