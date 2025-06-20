Чемпион НБА определится в седьмом матче финала

Баскетболисты «Индиана Пэйсерс» разгромили в шестом матче финала чемпионата НБА «Оклахома-Сити Тандер» со счетом 108:91 и сравняли счет в серии 3-3.

Хозяева площадки предприняли решающий рывок во второй четверти, которую выиграли с разницей в 19 очков (36:17).

Самым результативным в составе победителей стал вышедший со скамейки Оби Топпин — 20 очков, у «Оклахомы» 21 балл набрал Шей Гилджес-Александер.

Таким образом, победитель чемпионата НБА определится в седьмом матче финала, который пройдет 23 июня (по московскому времени) в Оклахома-Сити. В предыдущих матчах серии «Индиана» и «Оклахома» одержали по две домашних и одной гостевой победе.

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