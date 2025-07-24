Чемпион России в составе «Спартака» Джикия перешел в турецкий «Антальяспор»

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия стал игроком турецкого клуба «Антальяспор». В клубе сообщили ТАСС, что трансфер уже зарегистрирован, но о нем объявят позже.

Большую часть своей карьеры 31-летний защитник провел в московском «Спартаке», за который отыграл семь с половиной лет и долгое время был капитаном команды. В составе красно-белых Джикия стал чемпионом и обладателем Кубка России. Также на его счету 44 матча за сборную России, которую он также выводил на поле с капитанской повязкой.

Минувший сезон футболист провел в ФК «Химки», после того как «Спартак» не продлил с ним контракт. Всего в РПЛ Джикия провел 219 матчей, забив восемь мячей и отдав семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что калининградская «Балтика» хочет подписать контракт с бывшим вингером «Ахмата» Бернардом Беришей.