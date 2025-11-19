Чемпион СССР в составе ЦСКА рассказал, как «Спартак» может упасть на десятое место

Чемпион СССР, бывший полузащитник ЦСКА и «Динамо» Александр Гришин в эфире «Матч ТВ» прокомментировал отставку Валерия Карпина с поста главного тренера бело-голубых и слухи о его возможном назначении в «Спартак».

«В «Динамо» при Карпине мы увидели полнейший регресс команды. Если «Спартак» хочет упасть туда, где сейчас находится «Динамо», то есть на 10‑е место в РПЛ, тогда, конечно, можно пригласить Карпина возглавить команду», — сказал Гришин.

При том он подчеркнул, что ничего лично против Карпина не имеет: просто совмещение постов в сборной и клубе оказалось неудачным.

После первого круга РПЛ «Динамо» занимает как раз 10-е место в турнирной таблице. В понедельник, 17 ноября, Валерий Карпин объявил о своей отставке, сославшись на желание сосредоточиться на работе со сборной. Ранее «Спартак» расстался с главным тренером Деяном Станковичем, красно-белые идут на шестом месте в РПЛ.