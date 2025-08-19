Чемпион Украины по боксу получил десятилетний бан за допинг

Чемпион Украины по боксу Максим Зиневич получил 10-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, сообщило национальное антидопинговое агентство.

Отсчет дисквалификации начнется от 30 апреля 2025 года. В марте боксер стал чемпионом Украины в весовой категории до 75 кг.

В допинг-пробе спортсмена обнаружили остарин и лининдрол. Эти препараты являются селективными модуляторами, которые способствуют увеличению мышечной массы, выносливости. Остарин юридически приравнивается к анаболическим стероидам.

