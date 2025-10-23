«Чемпионат Италии жалок»: Кассано критически оценил уровень Серии А

В третьем туре главного европейского клубного турнира только «Интер» сумел обыграть бельгийский «Юнион» (4:0). «Аталанта» не смогла одолеть скромную «Славию» (0:0), «Ювентус» уступил «Реалу» (0:1), а «Наполи» неожиданно крупно проиграл ПСВ (2:6).

«Чемпионат Италии жалок, он не вызывает никаких эмоций. Серия А существует только благодаря страсти болельщиков, но качество футбола очень низкое. Это позорная ситуация. Смотреть некоторые матчи — сплошное мучение. Нет ритма, нет зрелища», — сказал Кассано.

Антонио Кассано выступал за «Бари», «Рому», «Сампдорию», «Милан», «Интер», «Парму», а также за мадридский «Реал». В составе сборной Италии нападающий провел 39 матчей и забил 10 мячей.

