Чемпионат мира по лыжным гонкам в Норвегии оставил организаторов в серьезном минусе

Норвежская федерация лыжного спорта призвала провести полный финансовый аудит чемпионата мира по лыжным гонкам, который прошел с 26 февраля по 9 марта в Тронхейме, сообщает VG.

По данным издания, убытки от проведения турнира составили около €3 млн, при том что планировалось получить прибыль порядка €2,6 млн.

Организатором чемпионата стала компания Trondheim 2025 AS. VG отмечает, что кредиторы уже начали терять терпение и не хотят вкладываться в лыжный спорт. Извлечь прогнозируемую прибыль планировалось при условии продажи 200 тыс. билетов. Зрители их действительно раскупили, но при проведении соревнований возникли непредвиденные расходы.

Сборная России не принимала участия в соревнованиях из-за отстранения Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Многие спортсмены отмечали, что соревнования по лыжным гонкам в отсутствие конкуренции со стороны россиян стали менее интересными.

Ранее стало известно, что ПСЖ может расстаться с российским вратарем Матвеем Сафоновым из-за покупки украинского футболиста.