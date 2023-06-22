Чемпионат по лапте пройдет в Пущино
Фото: [©Алексей Куденко/РИА Новости]
Чемпионат по русской народной командной игре с мячом и битой «Лапта в городе!» пройдет в Пущино. О необычном мероприятии рассказали в областном Минкультуры и туризма.
Принять участие в состязании могут все желающие. Для этого нужно сформировать команду из пяти – семи человек и отправить заявку на почту skazkinady@gmail.com. В ходе турнира сначала состоится дружеская партия, после чего определят сильнейшую команду.
Помимо этого, в рамках фестиваля будут проходить мастер-классы по танцам и катанию на самокате, а также концерт.
Возрастное ограничение 12+
Ранее глава региона Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в области пройдет большое количество спортивных мероприятий для детей.