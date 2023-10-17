Чемпионат стран ШОС по кикбоксингу пройдет в Московской области

На следующей неделе в России стартует чемпионат стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по кикбоксингу. Турнир пройдет в подмосковном Раменском.

Участие в соревнованиях примут свыше шестисот участников из России, Азербайджана, Алжира, Белоруссии, Китая, Киргизии, Ирана и других входящих в разном статусе в ШОС государств, сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Чемпионат организован при поддержке правительства Московкой области. Турнир состоится во дворце спорта «Борисоглебский».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по ремонту стадионов в регионе.

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