Чемпионка мира Слуцкая оценила противостояние Плющенко и Тутберидзе, вспомнив басню про Моську и Слона

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая в соцсетях высказалась о работе тренеров Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

Спортсменка призналась, что ей ближе подход Тутберидзе. Она подчеркнула, что нужно мериться не эмоциями, а делами, а скандалы и взаимные претензии — это лишь шум.

«Когда есть олимпийские чемпионы — это лучший аргумент. И, знаете, тут вспоминается басня… про Моську и Слона. Кто из них кто, каждый может решить сам», — написала Слуцкая.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» написал о громком скандале в фигурном катании, связанном с мамой 14-летней спортсменки Елены Костылевой.