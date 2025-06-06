Чемпионка «Ролан Гаррос» объяснила, чему должна научиться Мирра Андреева

Бывшая вторая ракетка мира, победительница «Ролан Гаррос» и Открытого чемпионата США Светлана Кузнецова прокомментировала поражение Мирры Андреевой в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции от 361-й ракетки мира француженки Лоис Буассон.

Кузнецова написала в своем телеграм-канале, что на 18-летнюю спортсменку повлияла публика, которая вела себя некорректно. Она рассказала, что после матча ужинала со знакомым французом и даже он признал, что так вести себя нельзя.

Кузнецова отметила, что высший уровень профессионализма в том и состоит, чтобы уметь справляться с внешним давлением.

«Такие болезненные поражения, к сожалению, случаются в теннисе. Но они порой дают даже больше, чем победы. Именно через такую боль приходят сила и мудрость», — написала Кузнецова.

Она выразила уверенность, что Мирра сможет извлечь максимум из своих ошибок.

Сказка Лоис Буассон закончилась в полуфинале, где ее разгромила Коко Гауфф (6:1, 6:2). В решающем матче американка сыграет с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии, обыгравшей польку Игу Швентек.

Ранее Мирра Андреева сама заявила о том, что ей нужно научиться противостоять давлению публики.