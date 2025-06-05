Французские фанаты на «Ролан Гаррос» довели Мирру Андрееву до слез

Мирра вела 5:3 в первой партии и 3:0 во второй, но в итоге не смогла справиться с занимающей 361-е место в рейтинге Буассон (после «Ролан Гаррос» француженка впервые в карьере войдет в первую сотню).

18-летней россиянке приходилось бороться не только с поймавшей кураж соперницей, но и с трибунами. Парижская публика подтвердила репутацию одной из самых хамских на теннисных турнирах. 15 тысяч зрителей регулярно давили на Андрееву, и Мирра не смогла справиться с давлением трибун.

Она пыталась апеллировать к судьям, чтобы те успокоили публику, мешавшую ей сосредоточиться между первой и второй подачами, но этим только распаляла французских зрителей.

После поражения фотографы запечатлели Мирру, уходившую с корта в слезах. Но затем теннисистка совладала с нервами.

«Это не самая приятная часть, но мне надо научиться, как с этим справляться. И я учусь. Думаю, у меня есть еще много времени, чтобы учиться — надеюсь, в следующий раз справлюсь лучше», — сказала Андреева.

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