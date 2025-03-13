Чемпиону мира Усику назначили соперника для защиты титула

Всемирная боксерская организация (WBO) назначила обязательного претендента для чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика. Им стал новозеландский боксер Джозеф Паркер.

По правилам в течение месяца команды боксеров должны договориться о поединке. Если этого не произойдет, организация объявит процедуру промоутерских торгов.

При этом сообщалось, что следующим соперником украинца может стать британец Даниэль Дюбуа, владеющий поясом IBF.

В декабре Александр Усик защитил чемпионские титулы по WBA, WBC, WBO и IBO в тяжелой весовой категории в поединке против Тайсона Фьюри. В рекорде Усика 23 победы без поражений.

Джозеф Паркер одержал 36 побед при трех поражениях. В феврале он победил Мартина Баколе техническим нокаутом и защитил временный титул WBO.

Ранее президент Международной федерации бокса Умар Кремлев заявил, что третий поединок между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым должен пройти в России.