Чемпиону по боксу Двали провели операцию по сохранению выбитого в драке глаза

Чемпиону РФ и Европы по боксу Дмитрию Двали провели операцию по сохранению выбитого в ходе драки в Феодосии глаза. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что расходы на операцию и восстановление спортсмена взяла на себя клиника - НИИ глазных болезней им. Краснова. В ближайшее время боксер станет продолжать лечение для восстановления зрения.

Подчеркивается, что операция была сложной, однако прошла успешно.

Напомним, что чемпион по боксу Дмитрий Двали серьезно пострадал, когда заступился за парня, на которого напала толпа мужчин в Феодосии. Спортсмену выбили глаз.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ наградил боксера Дмитрия Двали ведомственной медалью «Доблесть и отвага».