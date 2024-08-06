СК наградил боксера Дмитрия Двали ведомственной медалью «Доблесть и отвага»

В пресс-службе СК России сообщают о награждении боксера Дмитрия Двали. Его поступок называют примером самоотверженности и неравнодушия к другим людям, пишут в официальном канале Следкома вечером вторника, 6 августа.

Напомним, что сам инцидент произошел в Феодосии еще 28 июля: Двали противостоял группе местных жителей в одиночку, которые вели себя агрессивно не только по отношению к проходящим мимо мужчинам, но и к девушкам. У спортсмена серьезная травма, ранее сообщалось о возможной потере глаза.

Глава СК России Александр Бастрыкин наградил Двали ведомственной медалью «Доблесть и отвага». Напомним, ранее также сообщалось о том, что все участники массовой драки арестованы на два месяца. Подробнее в материале.