Ченнинг Татум и Зои Кравиц расстались после трех лет отношений

44-летний Ченнинг Татум и 35-летняя Зои Кравиц расстались после трехлетних отношений. Об этом пишет PEOPLE, ссылаясь на несколько источников, близких к паре.

Согласно информации, звезды отменили свою помолвку и прекратили общение. Представители актеров не стали делать никаких заявлений по этому поводу.

Татум и Зои начали встречаться в 2021 году. По слухам, осенью 2023 года актер сделал Кравиц предложение. Со свадьбой светская пара не спешила: Ченнинг все еще находится в процессе расторжения брака со своей бывшей супругой Дженной Деван.

Ранее сообщалось, что Федор Бондарчук отказался обсуждать личную жизнь на фоне слухов о разводе. Есть предположения, что супруги не вместе с весны, но официально брак не расторгали.