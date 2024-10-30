Федор Бондарчук отказался обсуждать личную жизнь на фоне слухов о разводе

Есть предположения, что супруги не вместе с весны, но официально брак не расторгали.

Вот уже несколько месяцев ходят слухи о расставании режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой.

Как сообщает kp.ru, недавно Бондарчук и Андреева дали интервью с небольшим интервалом, в которых старались избегать обсуждения «острых» тем. Однако некоторые их высказывания все же навели поклонников на мысль, что в отношениях супругов не все гладко.

Паулина коснулась темы ревности и одиночества, отметив, что нужно научиться любить себя в одиночестве.

Бондарчук рассказал, что сейчас работает над несколькими проектами. Он не только занимается фильмами, но и руководит школой кино и телевидения, а также киностудией.

Также он рассказал о своих родителя – режиссере Сергее Бондарчуке и актрисе Ирине Скобцевой, отметив, что его воспитывали в строгости.

Ранее сообщалось о том, что после развода Бондарчук оставит апартаменты в Петербурге жене и сыну.