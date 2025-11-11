Черчесов объяснил свои слова о недостойном поведении тренерского штаба «Спартака»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в разговоре с «Матч ТВ» объяснил своим слова о том, что поведение тренерского штаба «Спартака» недостойно великого клуба.

Об этом Черчесов сказал после матча «Ахмат» — «Спартак» (1:2). По ходу его главный тренер красно-белых Деян Станкович получил очередную желтую карточку за апелляции к арбитрам.

«Каждый свисток все бегут к судье. Понятно, что я тоже иногда покрикиваю. Но когда весь тренерский штаб выбегает… Я поздравил их с победой, и с моей стороны на этом все. Они сами должны о себе думать. Есть эмоции. Я должен смотреть за собой, а они — за собой», — сказал Черчесов.

По итогам первого круга РПЛ «Ахмат» занимает 11-е место с 16 очками, «Спартак» располагается на шестой позиции с 25 баллами.

Ранее Деян Станкович жестко отреагировал на вопрос журналиста «Матч ТВ» о судействе в матче с «Ахматом».