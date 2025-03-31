Черчесов предложил свои услуги греческому клубу ПАОК
Инсайдер Карпов: Черчесов встречался с Саввиди по поводу работы в клубе ПАОК
Фото: [cherchesov.com]
Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов рассчитывает возглавить греческий ПАОК, сообщил журналист и инсайдер Иван Карпов.
Специалист встречался с бизнесменом Иваном Саввиди, но речь шла не о «Ростове», как сообщали некоторые источники, а о греческом клубе.
Саввиди является владельцем ПАОКа и в ближайшем будущем, как ожидается, — главным акционером «Ростова».
ПАОК занимает четвертое место в чемпионате Греции, но в следующем сезоне рассчитывает побороться за титул. Ожидается, что нынешний главный тренер Рэзван Луческу покинет команду. За ПАОК выступают российские футболисты Магомед Оздоев и Федор Чалов.
Станислав Черчесов уже выигрывал европейские чемпионаты — с польской «Легией» и венгерским «Ференцварошем». Последним местом его работы была сборная Казахстана.
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