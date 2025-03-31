Черчесов предложил свои услуги греческому клубу ПАОК

Специалист встречался с бизнесменом Иваном Саввиди, но речь шла не о «Ростове», как сообщали некоторые источники, а о греческом клубе.

Саввиди является владельцем ПАОКа и в ближайшем будущем, как ожидается, — главным акционером «Ростова».

ПАОК занимает четвертое место в чемпионате Греции, но в следующем сезоне рассчитывает побороться за титул. Ожидается, что нынешний главный тренер Рэзван Луческу покинет команду. За ПАОК выступают российские футболисты Магомед Оздоев и Федор Чалов.

Станислав Черчесов уже выигрывал европейские чемпионаты — с польской «Легией» и венгерским «Ференцварошем». Последним местом его работы была сборная Казахстана.

Ранее Артем Дзюба рассказал, как произошло их примирение с Валерием Карпиным в сборной России.