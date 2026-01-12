Черчесов рассказал, как проходят первые сборы «Ахмата»

«Надо отдать должное ребятам — все приехали без лишнего веса, выполнили программу на зимний отпуск. Футболисты в хорошем состоянии, поэтому с первого дня мы не вкатываемся, а работаем в полной мощности», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.

Специалист отметил, что плодотворной работе благоприятствует погода в Турции. На сборах присутствуют 25 футболистов — оптимальное, по мнению Черчесова, количество для проведения контрольных игр. Команда проводит плановые полуторачасовые тренировки, все идет своим чередом, отмечает Черчесов.

С «Ахматом» занимаются трое новичков — албанский защитник Клисман Цаке, перешедший из «Балтики» полузащитник Сергей Пряхин и казахстанский вингер Галымжан Кенжебек. Черчесов отметил, что в клубе давно наблюдали за новичками перед приглашением их в «Ахмат».

Также Черчесов заявил, что хорошо проявляют себя молодые воспитанники клуба, на сборах с основной командой тренеры проверяют их характер.

