Черчесов выбрал страну, в которой хочет работать
Черчесов заявил о желании работать в России
Фото: [Федерация футбола Казахстана]
Известный футбольный специалист Станислав Черчесов в эфире телеканала «Россия 24» высказался о возможном месте продолжения тренерской карьеры.
Черчесов заявил, что деньги никогда не были для него мотивацией, а поработать он хочет в родной стране — особенно на фоне внешнеполитической ситуации.
Станислав Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. Под его руководством национальная команда вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.
У Черчесова большой опыт работы за границей. Специалист возглавлял польскую «Легию» и венгерский «Ференцварош», с которыми выигрывал национальные чемпионаты. Последним место работы Черчесова была сборная Казахстана. Этот опыт оказался неудачным. Команда потерпела шесть поражений подряд в Лиге Наций, не забив ни одного гола.
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