Черчесов выбрал страну, в которой хочет работать

Черчесов заявил, что деньги никогда не были для него мотивацией, а поработать он хочет в родной стране — особенно на фоне внешнеполитической ситуации.

Станислав Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. Под его руководством национальная команда вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.

У Черчесова большой опыт работы за границей. Специалист возглавлял польскую «Легию» и венгерский «Ференцварош», с которыми выигрывал национальные чемпионаты. Последним место работы Черчесова была сборная Казахстана. Этот опыт оказался неудачным. Команда потерпела шесть поражений подряд в Лиге Наций, не забив ни одного гола.

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