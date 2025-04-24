«Черноморец» не пройдет лицензирование в случае выхода клуба в РПЛ

Новороссийский «Черноморец» в случае выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ) может не пройти процедуру лицензирования, сообщает «Чемпионат».

Стадион клуба не соответствует требованиям РПЛ. Руководство клуба собирается провести реконструкцию арены или построить новый стадион, но это отдаленные планы. Новороссийцы пытаются договориться с соседями — «Сочи» и «Краснодаром», но пока согласия не получили. По данным издания, предпосылок для изменения ситуации в лучшую сторону нет.

Других препятствий для успешного прохождения лицензирования у «Черноморца» нет.

После 29 туров в Первой лиге «Черноморец» занимает третье место с 51 очком. Эта позиция дает право на переходные матчи. С другой стороны, новороссийцы всего на один балл отстают от второго места, которое выводит в РПЛ напрямую.

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