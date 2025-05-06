«Черноморец» в случае выхода в РПЛ может играть на стадионе главного антагониста

Новороссийский «Черноморец» продолжает искать арену, которая станет основной для клуба в случае выхода в РПЛ. По данным журналиста Сергея Ильева, «Черноморец» изучает вопрос по стадиону краснодарской «Кубани».

В этом случае клубу придется потратить не менее 250 млн руб., чтобы оснастить стадион системой контроля управления доступом болельщиков, а также подновить арену, на которой уже давно не проводились матчи РПЛ.

При этом перед «Черноморцем» встанет этический вопрос: «Кубань» исторически считается главным антагонистом новороссийского клуба.

Параллельно «Черноморец» продолжает решать вопрос по сочинскому стадиону «Фишт».

В Первой лиге за три тура до конца идет упорнейшая борьба за вторую путевку в РПЛ (первая почти наверняка останется за «Балтикой»). У идущего на втором месте «Торпедо» 58 очков, у «Черноморца» — 57, у «Сочи» — 56.

Отмечалось, что у «Черноморца» могут возникнуть проблемы с лицензированием, если клуб не найдет арену, соответствующую требованиям РПЛ.