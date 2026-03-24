Червиченко увидел закономерность в неудачах ФК «Сочи»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «Чемпионатом» высказался о текущем положении ФК «Сочи» в РПЛ. После 22 туров команда идет на последнем месте, набрав лишь девять очков.

После рестарта РПЛ весной сочинцы проиграли все четыре матча. В среднем команда пропускает более двух голов за игру (всего 52).

«Как «Сочи» попал в РПЛ непонятными путями, так и вылетает. Некоторые команды пытаются попасть в РПЛ, но при этом не соответствуют уровнем и составом», — сказал Червиченко.

Также собеседник издания указал, что приход тренера Игоря Осинькина по ходу сезона не мог стать панацеей. По мнению Червиченко, «Сочи» с таким подбором игроков ничего не светит.

В сезоне 2024/25 «Сочи» заняли только пятое место в РПЛ, но получили право сыграть в стыковых матчах из-за отсутствия лицензии у «Черноморца». Южане обыграли по сумме двух матчей «Пари НН» и вернулись в сильнейший дивизион.

