Чешский хоккеист Гашек призвал IIHF прекратить врать о настоящей причине отстранения спортсменов из РФ

Международная федерация хоккея врет, когда говорит о причинах отстранения российской сборной от международных турниров. Такое заявление в соцсети Х сделал бывший голкипер из Чехии Доминик Гашек.

По мнению Гашека, IIHF врет, когда заявляет, что не может обеспечить безопасность спортсменов из РФ, и по этой причине отстраняет их от международных чемпионатов. Чиновники оправдываются, что так говорится для того, чтобы Россия не могла подать в суд на федерацию.

«Хватит врать людям! Если бы российские хоккеисты приняли участие, соревнования стали бы огромной рекламой российской спецоперации!» — указал он.

Гашек добавил, что спортивная общественность и так все отлично понимает. Но такая ложь смазывает весь эффект от отстранения российских хоккеистов и делает его не настолько явно выраженным.

Ранее сообщалось, что IIHF продлила на следующий год отстранение российской сборной от мирового чемпионата. Такое же решение было принято и в отношении белорусских хоккеистов.