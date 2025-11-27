Чешский тренер Личка хочет вернуться в РПЛ

Футбольный агент Анатолий Николаев, представляющий интересы чешского тренера Марцела Лички, в разговоре со Sport24 высказался о перспективах возвращения своего клиента в Российскую премьер-лигу.

Агент заявил, что РПЛ по-прежнему интересна Личке и он готов рассмотреть любое предложение. При этом, несмотря на слухи, конкретных обращений из РПЛ не было. В том числе из «Динамо» и «Спартака», во главе которых в настоящее время находятся специалисты с приставкой и. о. — Ролан Гусев и Вадим Романов соответственно.

Марцел Личка работал в России в «Оренбурге» и в московском «Динамо», из которого был уволен в конце прошлого сезона. После этого чех возглавлял турецкий «Фатих Карагюмрюк», но в октябре был отправлен в отставку из-за слабых результатов команды.

Ранее Валерий Карпин признал, что переоценил свои силы, согласившись на совместительство в сборной и «Динамо».