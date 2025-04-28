Чешский вратарь «Монреаля» потребовал дисквалификации для Овечкина

В конце второго периода Овечкин мощно встретил Эванса у синей линии «Монреаля». Россиянин получил две минуты штрафа за атаку игрока, не владеющего шайбой. Коул Кофилд через 30 секунд реализовал большинство и вывел «Монреаль» вперед (2:1). Однако в третьем периоде «Вашингтон» переломил ход встречи, одержал победу (5:2) и повел в серии — 3:1.

«Не хочу показывать на кого-то пальцем, никогда этого не делаю. Просто надеюсь, что в Вашингтоне не будет этих судей, вот и все. Я серьезно не понимаю, почему это произошло. Мне кажется, что игра была практически закончена, когда Ови ударил Джейка. Я думаю, что этот силовой прием заслуживает, по крайней мере, одного матча дисквалификации», — возмутился чешский голкипер.

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