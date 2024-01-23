Четыре заплыва в рамках турнира по плаванию международной серии Swimcup пройдет в Подмосковье

В Раменском и Рузском городских округах проведут четыре заплыва первой в России международной серии Swimcup по плаванию в бассейне на длинные и спринтерские дистанции для профессионалов и любителей. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Традиционно регион соберет сильнейших пловцов, которые отдают предпочтение коротким дистанциям. На каждом из заплывов ожидается участие более четырехсот спортсменов в возрасте от 8 лет и старше. В программу всех четырех турниров войдут индивидуальные дистанции на 50 и 100 метров вольным стилем, на спине, брассом и баттерфляем.

Организатор соревнований Евгений Безрученко подчеркнул, что в этом году на ключевых стартах будут присутствовать известные спортсмены, которые не только примут участие в финальных фотосессиях, но и поделятся своими историями успеха с пловцами. Все старты будут показаны в режиме онлайн-трансляций.

Специальным гостем ближайшего старта, который состоится в конце января, станет прославленный российский пловец, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, чемпион Универсиады, трехкратный чемпион Всемирных игр военнослужащих Олег Костин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что Московская область успешно внедряет ИИ в различные сферы жизни.