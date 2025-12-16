Четырех футболистов ЦСКА и «Краснодара» вызвали в КДК по «делу о расизме»
КДК РФС вызвал на заседание четырех футболистов ЦСКА и «Краснодара»
Фото: [ПФК ЦСКА]
Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вызвал на заседание по два футболиста из ЦСКА и «Краснодара», сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
КДК пригласил Лукаса Оласу и Джона Кордобу из «Краснодара», Мойзеса и Родриго Вильягру из ЦСКА. КДК рассмотрит «дело о расизме».
Матч 18-го тура РПЛ в Краснодаре завершился победой хозяев со счетом 3:2. Игра получилась нервной, по ходу ее неоднократно возникали стычки. После матча Кордоба обвинил Вильягру в расистском поведении и выразил надежду, что полузащитник ЦСКА будет строго наказан.
Ранее бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев раскритиковал поведение темнокожих игроков в РПЛ.