Число посетителей фестиваля Чайковского в Клину превысило восемь тысяч человек

Число посетителей Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского в Клину превысило восемь тысяч человек. Об этом рассказали в Минкультуры и туризма Подмосковья

Фестиваль провели уже в девятый раз. В этом году в нем впервые участвовали артисты Большого театра России. Балет «Кармен-сюита» был представлен в завершение мероприятия.

В рамках фестиваля прошли музыкальные выступления, мастер-классы для воспитанников ДШИ региона.

Ранее сообщалось, что представитель Подмосковья стал одним из победителей международного музыкального конкурса имени Петра Чайковского.