Число спортивных клубов увеличится в школах Подмосковья

В подмосковных школах увеличится число спортивных клубов и лиг. Об этом в ходе конференции в Мособлдуме сообщил глава регионального Минспорта Дмитрий Абаренов.

«Мы хотим, чтобы в каждом учреждении в каждый школьный клуб была заложена определенная идеология, чтобы наличие главной команды по тому или иному виду спорта могло сплотить и объединить абсолютно всех людей в школе, чтобы была единая форма и так далее», - сказал министр.

Он отметил, что сейчас в Подмосковье насчитывается 952 школьных спортивных клуба и более 13 тысяч различных секций. К концу текущего года спортивные клубы появятся у 95% школ.

Абаренов также отметил важность доступности инфраструктуры школ в развитии массового спорта. Так, благодаря открытию школьных стадионов для жителей в секции записались свыше 10 тысяч детей.

В области реализуется инвестпроект по строительству спортивных объектов на территориях школ. Пилотный проект реализован в Люберцах – там открыли три манежа. Следующим округом станет Балашиха.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье для жителей открыли 417 школьных стадионов.