ЧП на Гран-при Китая по фигурному катанию: на льду оказалась баллистическая ракета

Международный союз конькобежцев (ISU) начал расследование инцидента, случившегося на Гран-при Китая по фигурному катанию.

25 октября в Чунцине завершился турнир фигуристов. Китайские фигуристы Жэнь Цзюньфэй и Син Цзянин, ожидая оценку, держали в руках мягкую игрушку в виде межконтинентальной баллистической ракеты «Дунфэн-61».

Неподобающие кадры попали в трансляцию. Предполагается, что плюшевую ракету могли выбросить на лед зрители после выступления фигуристов.

ISU выразил сожаление по поводу случившегося.

