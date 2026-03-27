«Инфаркт заставил пересмотреть жизнь»: Антонио Бандерас объяснил, почему продал особняк в США и вернулся в Испанию

Знаменитый голливудский актер, чье имя долгие годы ассоциировалось с Голливудом, принял решение, которое изменило его жизнь. Антонио Бандерас признался, что переехал из США в Испанию после внезапной болезни, заставившей его пересмотреть приоритеты, сообщает Times.

Бандерас долгие годы жил на два континента, но окончательный выбор в пользу Испании сделал не из-за карьеры или контрактов — все решило здоровье. Пережитый инфаркт стал для актера тем самым моментом, после которого он осознал: время больше не ждет, и нужно находиться там, где по-настоящему хорошо.

«Я вернулся туда, где родился, где мне нравится жить», — поделился актер.

Чтобы начать новую главу, Антонио избавился от всего, что связывало его с прежней жизнью. Он продал особняк в Лос-Анджелесе, дом в Великобритании и даже личный самолет. На вырученные деньги Бандерас приобрел театр в Испании — именно сцена, а не съемочная площадка, стала для него главным приоритетом.

Его решение поддержала подруга Николь Кимпел, согласившаяся переехать в Малагу. А когда его дочь Стелла выбрала Испанию местом для своей свадьбы, актер окончательно понял: он там, где должен быть.

Сейчас Бандерас признается, что чувствует себя счастливым — без лишнего груза имущества и обязательств, занимаясь тем, что приносит настоящее удовлетворение.

