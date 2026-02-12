Чудо-рывок Серохвостова: биатлонист взлетел с 20-го места на третье в пасьюте Кубка Содружества

На пятом этапе Кубка Содружества в Сочи российский биатлонист Даниил Серохвостов совершил впечатляющий прорыв. Стартовав в гонке преследования с 20-й позиции, он сумел финишировать третьим, допустив при этом всего один промах на огневых рубежах.

В эфире телеканала «Матч ТВ» секретом своего успеха спортсмен назвал безупречную работу сервис-бригады. По словам Серохвостова, лыжи работали у него лучше всех — они буквально выкатывали его на подъемы и позволяли докатывать до спусков без потери скорости.

«Сейчас уровень в стране такой: я весь сезон бегаю с отставанием в минуту от лидера, а тут с 20‑го места на третье. Нам надо возвращаться на международные турниры и пытаться бороться с иностранцами», — сказал спортсмен.

При этом сам Даниил откровенно признал: весь сезон он бежит с отставанием в минуту от лидеров. Такой разрыв не позволяет ему на равных бороться за самые высокие места. Не поскупился биатлонист и на благодарности в адрес команды, обеспечившей идеальную подготовку инвентаря.

