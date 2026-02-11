Норвежский биатлонист разрыдался после бронзового финиша на Олимпиаде

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд разрыдался после того, как на Олимпиаде в Италии завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке.

Выяснилось, что причиной такой бурной реакции стал не спортивный результат, а личные переживания. Норвежские журналисты были шокированы признанием спортсмена.

«Полгода назад я встретил любовь всей жизни, самую красивую и добрую девушку в мире, а три месяца назад совершил самую большую в жизни ошибку — изменил ей», — сказал Лагрейд в микст-зоне.

Он заявил, что еще до старта принял решение признаться всему миру о своем поступке. Лагрейд сказал, что хочет заслужить хоть крохотный шанс на прощение.

Победителем мужской индивидуальной гонки на Олимпиаде стал соотечественник Лагрейда Йохан-Олав Ботн, серебро завоевал француз Эрик Перро. Четыре года назад в Пекине Лагрейд выиграл золото в составе эстафетной команды. Также норвежец является семикратным чемпионом мира.

